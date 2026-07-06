मानसून के दौरान स्नीकर्स या सैंडल्स में से किसका चयन करना है बेहतर? यहां जानें

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स्नीकर्स की खासियत

स्नीकर्स एक प्रकार के बंद जूते होते हैं, जो आरामदायक और मजबूत होते हैं। ये आमतौर पर कपड़े या चमड़े से बने होते हैं और इनमें रबर की तल होती है, जो फिसलन भरे रास्तों पर अच्छी पकड़ देती है। स्नीकर्स पैरों को अच्छी तरह से ढकते हैं और बारिश के पानी से बचाते हैं। हालांकि, अगर आपके पास गीले स्नीकर्स होते हैं तो इन्हें पहनना नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इससे त्वचा की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।