तनाव को कम करने के लिए योग और ट्रेकिंग में से क्या है बेहतर? जानिए

योग एक पुराना भारतीय अभ्यास है, जो शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों को बेहतर बनाता है।

यह ध्यान, सांस लेने की तकनीक और विभिन्न मुद्राओं का मिलाजुला रूप है। योग करने से मन की शांति मिलती है और शरीर लचीला होता है।

इसके अलावा यह तनाव के हार्मोन को कम करता है और सोने की गुणवत्ता को सुधारता है। नियमित योगाभ्यास से आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं और जीवन में संतुलन पा सकते हैं।