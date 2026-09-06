पंच फोरन में होते हैं ये 5 मसाले, जानिए इन सभी के फायदे और उपयोग
क्या है खबर?
पंच फोरन एक प्रसिद्ध भारतीय मसाला मिश्रण है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे पूर्वी राज्यों में इस्तेमाल किया जाता है। इस मसाले का नाम संस्कृत शब्द 'पंच' (5) और 'फोरण' (तड़का) से लिया गया है। पंच फोरन में 5 खास मसाले होते हैं, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। आइए इन 5 मसालों के बारे में जानते हैं।
#1
राई (सरसों)
पंच फोरन का पहला मसाला राई यानि सरसों है। यह छोटे-छोटे काले रंग के बीज होते हैं, जो तड़के के लिए इस्तेमाल होते हैं।
राई खाने में हल्का तीखा और कड़वा स्वाद देती है। यह पाचन को सुधारने में मदद करती है और इसमें शरीर को स्वस्थ रखने वाले गुण भी होते हैं।
सरसों का तेल भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इस मसाले का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है।
#2
मेथी दाना
मेथी दाना पंच फोरन का दूसरा मसाला है। यह नारंगी रंग के छोटे-छोटे बीज होते हैं, जिनका थोड़ा कड़वा स्वाद होता है।
मेथी दाना पाचन को सुधारने में मदद करता है और इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं। इस मसाले का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है, जैसे कि आलू-मेथी और मटर-मेथी आदि।
इसके अलावा मेथी दाना का सेवन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकता है।
#3
जीरा
जीरा पंच फोरन का तीसरा मसाला है, जो भारतीय रसोई में बहुत ही आम मसाला माना जाता है। जीरा खाने में हल्का तीखा और खुशबूदार होता है और लगभग हर व्यंजन में शामिल किया जाता है।
यह पाचन को मजबूत बनाता है और भोजन को जल्दी पचाने में मदद करता है। जीरे में शरीर को साफ रखने वाले गुण भी होते हैं।
इसके अलावा जीरे का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है।
#4
सौंफ
सौंफ पंच फोरन का चौथा मसाला है, जो मीठा और सुगंधित होता है। यह खाने के बाद अक्सर माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
सौंफ पाचन को ठंडक पहुंचाता है और पेट की समस्याओं, जैसे गैस और कब्ज आदि से राहत दिलाता है। इसमें शरीर को साफ रखने वाले गुण भी होते हैं।
इसके अलावा सौंफ का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है और जलन से भी राहत दिलाता है।
#5
कलौंजी
कलौंजी पंच फोरन का 5वां मसाला है, जिसे काले बीजों के रूप में जाना जाता है। इसका हल्का कड़वा स्वाद होता है, जो खाने को खास बनाता है।
कलौंजी में शरीर को साफ रखने वाले गुण होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इन पांचों मसालों का मिश्रण पंच फोरन न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
यह मिश्रण व्यंजनों का जायका दोगुना कर देता है।