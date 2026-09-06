पंच फोरन में होते हैं ये 5 मसाले, जानिए इन सभी के फायदे और उपयोग

मेथी दाना पंच फोरन का दूसरा मसाला है। यह नारंगी रंग के छोटे-छोटे बीज होते हैं, जिनका थोड़ा कड़वा स्वाद होता है।

मेथी दाना पाचन को सुधारने में मदद करता है और इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं। इस मसाले का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है, जैसे कि आलू-मेथी और मटर-मेथी आदि।

इसके अलावा मेथी दाना का सेवन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकता है।