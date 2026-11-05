घर की किन-किन जगहों पर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना चाहिए? जानिए

सोने के कमरे में एयर प्यूरीफायर लगाने से आप एक अच्छी और स्वस्थ नींद ले सकते हैं। यह हवा से धूल, धुआं, पराग और अन्य हानिकारक पदार्थों को दूर करके इसे साफ करता है।

इसके अलावा यह नमी को भी संतुलित रखता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है।

अगर आप रोजाना रात को सोने से पहले अपने कमरे में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।