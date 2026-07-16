लीवर के खराब होने पर शरीर देता है ये 5 संकेत, समझें और बरतें सावधानी
क्या है खबर?
लीवर शरीर का एक जरूरी हिस्सा है, जो हमारे खून को साफ करने समेत कई काम करता है। इसके बावजूद हम अक्सर लीवर से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लीवर के खराब होने के संकेत आमतौर पर साफ नहीं होते, जिससे लोग इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो लीवर के खराब होने की ओर इशारा करते हैं।
#1
त्वचा का पीला पड़ना
अगर आपकी त्वचा पीली पड़ने लगे तो इसे सामान्य समझने की गलती न करें क्योंकि यह लीवर के खराब होने का संकेत हो सकता है।
जब लीवर ठीक से काम नहीं करता तो शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालने की उसकी क्षमता कम हो जाती है।
इसके कारण त्वचा का रंग पीला पड़ सकता है। इसके अलावा आंखों का पीला पड़ना भी इसी का संकेत हो सकता है। यह स्थिति किसी अन्य कारण से भी हो सकती है।
#2
थकान और कमजोरी महसूस होना
अगर आपको लगातार थकान और कमजोरी महसूस हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी लीवर के कमजोर पड़ने का एक अहम संकेत हो सकता है।
लीवर के कमजोर पड़ने पर शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, जिससे आपको जल्दी थकान महसूस होती है।
इसके अलावा कमजोरी के कारण आपकी रोजमर्रा की गतिविधियां करना भी मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति अन्य कारणों से भी हो सकती है।
#3
भूख का कम लगना
अगर आपको अचानक से भूख कम लगने लगे तो यह भी लीवर के कमजोर पड़ने का एक संकेत हो सकता है।
जब लीवर ठीक से काम नहीं करता तो शरीर के पोषण को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे भूख कम लगने लगती है।
इसके अलावा लीवर के कमजोर पड़ने पर शरीर में पोषक तत्वों का सही तरह से उपयोग नहीं हो पाता, जिससे आप सामान्य रूप से खाना खाने में भी असमर्थ हो जाते हैं।
#4
पेट में सूजन आना
अगर आपको पेट में सूजन महसूस हो रही है और ये सूजन बार-बार बढ़ रही है तो इसे नजरअंदाज न करें।
यह भी लीवर के कमजोर पड़ने का एक अहम संकेत हो सकता है। जब लीवर ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे पेट में सूजन आ जाती है।
इसके अलावा लीवर के कमजोर पड़ने पर पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है, जिससे पेट में सूजन आ सकती है।
#5
पेशाब का रंग बदलना
अगर आपका पेशाब गहरा पीला या नारंगी रंग का हो गया है तो यह भी लीवर के कमजोर पड़ने का एक अहम संकेत हो सकता है।
जब लीवर ठीक से काम नहीं करता तो शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालने की उसकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे पेशाब का रंग बदल जाता है।
इसके अलावा लीवर के कमजोर पड़ने पर पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है, जिससे भी पेशाब का रंग बदलता है।