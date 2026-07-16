लीवर के खराब होने पर शरीर देता है ये 5 संकेत, समझें और बरतें सावधानी

अगर आपकी त्वचा पीली पड़ने लगे तो इसे सामान्य समझने की गलती न करें क्योंकि यह लीवर के खराब होने का संकेत हो सकता है।

जब लीवर ठीक से काम नहीं करता तो शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालने की उसकी क्षमता कम हो जाती है।

इसके कारण त्वचा का रंग पीला पड़ सकता है। इसके अलावा आंखों का पीला पड़ना भी इसी का संकेत हो सकता है। यह स्थिति किसी अन्य कारण से भी हो सकती है।