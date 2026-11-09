रसोई के तवे को बदलने का समय कब आता है? इन संकेतों से लगाएं पता

अगर आपके तवे से धुआं उठने लगा है तो इसका मतलब है कि वह बहुत गर्म हो गया है और उसे तुरंत इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए।

धुआं उठने से यह संकेत मिलता है कि तवा जल रहा है, जिससे खाना भी जल सकता है और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

इस स्थिति में तवे को ठंडा होने देना चाहिए और फिर से जांच करनी चाहिए कि क्या वह फिर से ठीक है या नहीं।