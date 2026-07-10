आटे की रोटी या बाजरे की रोटी

आटे की रोटी या बाजरे की रोटी: किसका सेवन सेहत के लिए है बेहतर?

लेखन सयाली 03:30 pm Jul 10, 202603:30 pm

क्या है खबर?

रोटी भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है और इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से गेहूं और बाजरे का उपयोग किया जाता है। बाजरे की रोटी को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है। दूसरी ओर आटे की रोटी भी कई पोषक तत्व प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि बाजरे की रोटी और आटे की रोटी में से किसका सेवन सेहत के लिए ज्यादा लाभदायक है।