घर पर जल जाएं तो क्या करना चाहिए? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
जलने की समस्या किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है। यह समस्या अधिकतर रसोई में खाना बनाते समय होती है, लेकिन अन्य कारणों से भी जलन हो सकती है। जलने पर तुरंत उपचार करना जरूरी है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी हैं, जो समस्या को बढ़ा सकती हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो जलने पर न करें ताकि आपकी समस्या बढ़ने से बच जाए।
#1
बर्फ का उपयोग न करें
जलने पर बर्फ का उपयोग करने से बचें। कई लोग तुरंत राहत पाने के लिए बर्फ का टुकड़ा जले हुए हिस्से पर रख लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से जलन की समस्या बढ़ सकती है।
बर्फ को सीधे त्वचा पर लगाने की बजाय ठंडे पानी से जले हुए हिस्से को धोएं। इससे प्रभावित क्षेत्र को ठंडक मिलेगी और जलने का दर्द भी कम होगा।
बर्फ का उपयोग करने से बचें क्योंकि यह त्वचा को और भी नुकसान पहुंचा सकती है।
#2
टूथपेस्ट लगाने से बचें
जलने की समस्या पर कभी भी टूथपेस्ट न लगाएं। कई लोग मानते हैं कि टूथपेस्ट लगाने से जलन तुरंत ठीक हो जाती है, लेकिन यह गलत है।
टूथपेस्ट में मौजूद रसायन जले हुए हिस्से को और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसके अलावा टूथपेस्ट में ठंडक देने वाला प्रभाव होता है, जो जलने के बाद की संवेदनशील त्वचा को और भी परेशान कर सकता है। इसलिए टूथपेस्ट लगाने से बचें और डॉक्टर की सलाह लें।
#3
दाग हटाने वाली क्रीम न लगाएं
कुछ लोग जलने के बाद दाग हटाने वाली क्रीम लगा लेते हैं ताकि जले हुए हिस्से का दाग साफ हो जाए, लेकिन ऐसा करना गलत है।
ऐसी क्रीम में कई रासायनिक तत्व होते हैं, जो जलने वाली त्वचा पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। इससे जलन बढ़ सकती है और घाव भी बढ़ सकता है। इसलिए जले हुए हिस्से पर कोई भी दाग हटाने वाली क्रीम न लगाएं और डॉक्टर की सलाह लें।
#4
नारियल का तेल न लगाएं
जलने के बाद नारियल का तेल लगाने से बचें। कई लोग मानते हैं कि नारियल का तेल लगाने से जलने वाली जगह जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन यह सच नहीं है।
नारियल के तेल में कुछ तत्व होते हैं, जो बैक्टीरिया को बढ़ावा दे सकते हैं।
इसके अलावा नारियल का तेल त्वचा को चिकना बना देता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जले हुए हिस्से पर नारियल का तेल न लगाएं।
#5
डॉक्टर से संपर्क करें
अगर जलने की समस्या गंभीर हो या फिर घरेलू उपाय अपनाने के बाद भी आराम न मिले तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर सही उपचार कर सकते हैं और आपको सही दिशा-निर्देश दे सकते हैं।
इसके अलावा जलने वाली जगह पर किसी भी प्रकार की दवा लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें ताकि समस्या और न बढ़े।
जलने की समस्या को नजरअंदाज न करें और सही समय पर उचित उपचार लें।