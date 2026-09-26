घर पर जल जाएं तो क्या करना चाहिए? इन 5 बातों का रखें ध्यान

जलने पर बर्फ का उपयोग करने से बचें। कई लोग तुरंत राहत पाने के लिए बर्फ का टुकड़ा जले हुए हिस्से पर रख लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से जलन की समस्या बढ़ सकती है।

बर्फ को सीधे त्वचा पर लगाने की बजाय ठंडे पानी से जले हुए हिस्से को धोएं। इससे प्रभावित क्षेत्र को ठंडक मिलेगी और जलने का दर्द भी कम होगा।

बर्फ का उपयोग करने से बचें क्योंकि यह त्वचा को और भी नुकसान पहुंचा सकती है।