त्योहारों के दौरान भारी भोजन करने के बाद पेट फूलने पर क्या करना चाहिए? जानिए
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही तरह-तरह के स्वादिष्ट पकवानों की दुकानें बढ़ जाती हैं और लोग भी इनका लुत्फ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हालांकि, इनका सेवन करने के बाद कई लोगों को पेट फूलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका कारण है कि भारी भोजन पचाने में पाचन रस कम हो जाता है। आइए जानते हैं कि पेट फूलने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
#1
भारी भोजन करने से बचें
भले ही त्योहारों के दौरान आपको खाने की कितनी ही ललक हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी क्षमता से अधिक खाना खा लें।
दरअसल, अधिक खाना खाने से पाचन क्रिया पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी भूख के अनुसार ही भोजन करें।
त्योहारों के दौरान खाने की सावधानियों का ध्यान रखें, ताकि आप इस समस्या से बच सकें।
#2
पानी का सेवन बढ़ाएं
पेट फूलने की समस्या से राहत पाने के लिए पानी का सेवन बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। आप चाहें तो नारियल पानी, नींबू पानी या फिर छाछ का भी सेवन कर सकते हैं।
ये पेय न केवल आपको तरोताजा रखेंगे, बल्कि पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे।
इसके अलावा ये पेय शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी सहायक हैं।
#3
हल्की एक्सरसाइज करें
पेट फूलने के बाद हल्की एक्सरसाइज करना फायदेमंद हो सकता है।
इसके लिए आप टहल सकते हैं या फिर कुछ हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे पाचन क्रिया को आराम मिलेगा और पेट में बनी गैस बाहर निकल जाएगी।
इसके अलावा आप योग भी कर सकते हैं। योग में कई ऐसी मुद्राएं हैं, जो पेट फूलने की समस्या को दूर करने में मदद कर सकती हैं।
#4
अदरक और पुदीने की चाय पिएं
अदरक और पुदीने की चाय में ऐसे गुण होते हैं, जो पेट फूलने की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त ये चाय पाचन क्रिया को शांत रखने में भी सहायक हैं। लाभ के लिए अदरक और पुदीने की चाय को अलग-अलग बनाकर पिएं।
एक कप पानी में थोड़ा कदूकस अदरक डालकर उबालें, फिर छानकर उसमें थोड़ा शहद मिलाएं। अब एक कप पानी में पुदीने की पत्तियां डालकर उबालें, फिर इसे भी छानकर पिएं।
#5
प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें
प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों का सेवन पेट फूलने की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। इनमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जो आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
इसके लिए आप दही, खट्टे फल, खट्टी सब्जियां आदि को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इससे पाचन तंत्र को सहारा मिलेगा और पेट फूलने की समस्या में राहत मिलेगी।