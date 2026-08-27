त्योहारों के दौरान भारी भोजन करने के बाद पेट फूलने पर क्या करना चाहिए? जानिए

भले ही त्योहारों के दौरान आपको खाने की कितनी ही ललक हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी क्षमता से अधिक खाना खा लें।

दरअसल, अधिक खाना खाने से पाचन क्रिया पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी भूख के अनुसार ही भोजन करें।

त्योहारों के दौरान खाने की सावधानियों का ध्यान रखें, ताकि आप इस समस्या से बच सकें।