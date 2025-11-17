किस आकार का पास्ता किस सॉस के साथ अच्छा लगता है? यहां जानें सही पेयरिंग

कैफे जा कर ज्यादातर लोग सबसे पहले पास्ता आर्डर करना पसंद करते हैं। यह इटली के सबसे मशहूर व्यंजनों में से एक है, जिसका स्वाद दिल खुश कर देता है। पास्ता मैकरोनी, स्पगेटी और फेटुचिनी जैसे कई अलग-अलग आकारों में बनाया जाता है। हर आकार का पास्ता एक खास तरह के सॉस के साथ ही सबसे अच्छा लगता है। आज के लेख में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन-से आकार वाला पास्ता किस सॉस के साथ बढ़िया लगेगा।

#1 फेटुचिनी पास्ता के साथ अल्फ्रेडो सॉस भारत में सबसे ज्यादा अल्फ्रेडो सॉस पास्ता पसंद किया जाता है, जिसे वाइट सॉस भी कहते हैं। यह मैदे, दूध और मक्खन से तैयार होता है और इसमें सब्जियां और अन्य टॉपिंग डाली जाती हैं। यह एक गाढ़ा और क्रीमी सॉस होता है, जिसके साथ फेटुचिनी पास्ता सबसे अच्छा लगता है। यह पास्ता नूडल्स जैसा होता है, जो चपटे, मोटे और चौड़े होते हैं। इसके आकार के चलते यह मलाईदार बनावट वाले अल्फ्रेडो सॉस को अच्छी तरह सोंख लेता है।

#2 फ्यूसिली पास्ता के साथ पेस्तो सॉस फ्यूसिली एक स्प्रिंग या कॉर्कस्क्रू के आकार वाला पास्ता होता है, जिसे लोग आम तौर पर टमाटर वाले सॉस के साथ खा लेते हैं। हालांकि, इस आकार वाले पास्ता का मेल पेस्तो सॉस के साथ सबसे अच्छा बैठता है। यह सॉस बेसिल, लहसुन, चिलगोजा के बीज, परमजान चीज और जैतून के तेल को पीस कर तैयार किया जाता है। फ्यूसिली पास्ता के घुमावदार मोड़ों में यह सॉस जमा हो जाता है, जिससे हर बाईट में उसका स्वाद आता है।

#3 पेने पास्ता के साथ अराबियाता सॉस मैकरोनी के बाद भारत में जो पास्ता सबसे मशहूर है वह है पेने। यह पाइप के आकर वाला पास्ता होता है, जिसमें सॉस अच्छी तरह भर जाता है। इसकी खोखली नली और धारियां गाढ़े और क्रीमी सॉस के लिए एकदम उपयुक्त हैं। इस आकार वाले पास्ता के साथ अराबियाता सॉस बहुत बढ़िया लगता है, जिसे रेड सॉस भी कहते हैं। यह सॉस टमाटर, लहसुन, चीज और पार्सले को पीस कर बनाया जाता है।

#4 मैकरोनी के साथ मैक एंड चीज हम सभी के घरों में देसी मैकरोनी तो बनती ही है। हालांकि, इस आकार वाले पास्ता के साथ मैक एंड चीज सॉस ही शानदार लगता है। मैकरोनी पास्ता का आकार एल्बो के जैसे होता है, जिसमें सॉस भर जाता है और शानदार लगता है। मैक एंड चीज जैसे गाढ़े सॉस के लिए यह पास्ता बिलकुल सही रहेगा। इसे बनाने के लिए पहले कई तरह की चीज और दूध को मिलाकर सॉस बनाएं, फिर मैकरोनी डालकर बेक कर लें।