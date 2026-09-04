कोरियाई जेसा खाद्य पदार्थ

क्या है कोरियाई 'जेसा' खाद्य पदार्थों का असली मतलब? जानें इनका महत्व

लेखन सयाली 04:27 pm Sep 04, 202604:27 pm

क्या है खबर?

कोरियाई संस्कृति में 'जेसा' का एक अहम स्थान है। यह एक पारंपरिक अनुष्ठान है, जिसमें मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खास तरह के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों का न केवल धार्मिक महत्व होता है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक भी होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कोरियाई जेसा खाद्य पदार्थों का क्या असली मतलब है और इनके पीछे की कहानियां क्या हैं।