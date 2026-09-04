क्या है कोरियाई 'जेसा' खाद्य पदार्थों का असली मतलब? जानें इनका महत्व
क्या है खबर?
कोरियाई संस्कृति में 'जेसा' का एक अहम स्थान है। यह एक पारंपरिक अनुष्ठान है, जिसमें मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खास तरह के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों का न केवल धार्मिक महत्व होता है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक भी होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कोरियाई जेसा खाद्य पदार्थों का क्या असली मतलब है और इनके पीछे की कहानियां क्या हैं।
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जेसा के दौरान बनाए जाने वाले प्रमुख व्यंजन
जेसा के दौरान कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं: तिनमूक (चावल और फल का मिश्रण), सुकजु (सूखे मेवों और बीजों का मिश्रण) और डोनेग (चावल की शराब)।
इन व्यंजनों का उपयोग मृतकों की आत्मा को संतुष्ट देने के लिए किया जाता है। हर व्यंजन का अपना एक खास महत्व है और इसे बनाने की प्रक्रिया भी बहुत ही ध्यानपूर्वक होती है।
ये व्यंजन उनके पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि देने का एक तरीका हैं।
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तिनमूक का महत्व
तिनमूक एक पारंपरिक कोरियाई व्यंजन है, जिसे चावल और फल के मिश्रण से बनाया जाता है। इसे विशेष रूप से जेसा के दौरान बनाया जाता है, क्योंकि यह मृतकों की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए माना जाता है।
इस व्यंजन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह उनके पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। तिनमूक को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत ही ध्यानपूर्वक होती है।
#3
सुकजु और डोनेग का उपयोग
सुकजु सूखे मेवों और बीजों का मिश्रण होता है, जिसे जेसा के दौरान बनाया जाता है। यह व्यंजन भी मृतकों की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए बनाया जाता है।
डोनेग चावल की शराब होती है, जिसे खास मौके पर पीया जाता है। इन दोनों व्यंजनों का उपयोग भी हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है।
ये व्यंजन हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि देने का एक तरीका हैं।
#4
जेसा अनुष्ठान की प्रक्रिया
जेसा अनुष्ठान की प्रक्रिया बहुत ही ध्यानपूर्वक होती है। सबसे पहले घर के अंदर एक छोटी-सी मेज लगाई जाती है, जिस पर सभी व्यंजन रखे जाते हैं।
इसके बाद परिवार के सदस्य एक-एक करके मोमबत्तियां जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस दौरान संगीत भी बजाया जाता है, जो मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करने वाला माना जाता है।
यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही श्रद्धा भाव से की जाती है।