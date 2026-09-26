वर्चुअल जर्नलिंग के बारे में जानकारी

वर्चुअल जर्नलिंग मानसिक स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद, जानिए इससे जुड़ी अहम बातें

लेखन सयाली 12:57 pm Sep 26, 202612:57 pm

क्या है खबर?

वर्चुअल जर्नलिंग एक ऐसी विधि है, जिसमें आप अपनी सोच, भावनाओं और अनुभवों को चित्रों, फोटोग्राफी और अन्य दृश्य माध्यमों के जरिए व्यक्त करते हैं। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है, जो आपको अपने अंदर की गहराइयों को समझने और जानने में मदद करती है। इस लेख में हम जानेंगे कि वर्चुअल जर्नलिंग क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं और इसे कैसे अपनाया जा सकता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है।