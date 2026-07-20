त्राटक ध्यान के बारे में सबकुछ

क्या है त्राटक ध्यान? जानिए इसे करने का तरीका और अन्य अहम बातें

लेखन सयाली 07:32 pm Jul 20, 202607:32 pm

क्या है खबर?

त्राटक ध्यान एक पुरानी योग विधि है, जिसमें मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह तरीका मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मोमबत्ती की रोशनी पर ध्यान देने से मन शांत होता है और विचारों की भागदौड़ कम होती है। इस लेख में हम जानेंगे कि त्राटक ध्यान से मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है और इसके अन्य लाभ क्या हैं।