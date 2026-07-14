पूरे दिन कब और कितना पानी पीना चाहिए? जानिए सही समय और मात्रा

सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपके शरीर की सफाई होती है और रातभर की नींद के बाद शरीर को नई ऊर्जा मिलती है।

यह आदत पाचन तंत्र को भी सक्रिय करती है और दिनभर की गतिविधियों के लिए आपको तैयार करती है। इसके अलावा यह त्वचा को ताजगी देता है और शरीर को तरलता बनाए रखता है।

इस आदत को अपनाकर आप अपने दिन की शुरुआत एक स्वस्थ तरीके से कर सकते हैं।