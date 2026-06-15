कामकाजी महिलाओं में क्यों बढ़ रही हैं हॉर्मोनल समस्याएं? जानिए इसके कुछ संभावित कारण

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शारीरिक सक्रियता की कमी

आजकल की कामकाजी महिलाओं के पास शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का समय नहीं होता। वे ज्यादातर समय कुर्सी पर बैठकर काम करती हैं, जिससे उनका शरीर निष्क्रिय हो जाता है। शारीरिक सक्रियता न होने से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और वजन बढ़ने लगता है, जिससे हॉर्मोनल असंतुलन भी हो सकता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से न केवल वजन नियंत्रित रहता है, बल्कि हॉर्मोनल संतुलन भी बना रहता है और ऊर्जा भी मिलती है।