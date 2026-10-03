क्या है रूम रॉटिंग? जानिए यह नया यात्रा ट्रेंड क्यों बन रहा है लोगों का पसंदीदा

रूम रॉटिंग एक हाल ही में शुरू हुआ सोशल मीडिया चलन है, जिसमें लोग यात्रा के दौरान अपना सारा समय होटल या हॉस्टल आदि के कमरे में ही बिता देते हैं।

इस दौरान वे या तो फोन इस्तेमाल करते रहते हैं, टीवी आदि देखते हैं या केवल अपने परिवार या दोस्तों संग समय बिताते हैं।

इसके वायरल होने के पीछे कि वजह यह है कि यह जीवन की भागदौड़ से दूर रहते हुए आरामदायक पल बिताने का अच्छा मौका है।