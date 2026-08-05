'हीलिंग गर्ल ट्रिप' के बारे में सबकुछ

क्या है 'हीलिंग गर्ल ट्रिप' चलन? जो बन रहा है नए जमाने की महिलाओं का पसंदीदा

लेखन सयाली 05:11 pm Aug 05, 202605:11 pm

क्या है खबर?

सोशल मीडिया पर कई नए ट्रेंड देखने को मिलते रहते हैं, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। हाल ही में एक नया ट्रेंड सामने आया है, जिसे 'हीलिंग गर्ल ट्रिप' कहा जा रहा है। यह ट्रेंड खासतौर से महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इस ट्रेंड में महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ यात्रा करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। आइए इस ट्रेंड के बारे में विस्तार से जानते हैं।