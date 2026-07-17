लोग महीने में एक बार जरूर लेते हैं 'एवरीथिंग शावर', जानिए क्या है यह
क्या है खबर?
हाल ही में सोशल मीडिया पर 'एवरीथिंग शावर' नामक एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है, जिसमें लोग शावर के दौरान खुद को पूरी तरह से साफ करते हुए नजर आते हैं। इस ट्रेंड में लोग न केवल साबुन से शरीर को साफ करते हैं, बल्कि शेविंग और स्क्रबिंग जैसे हर स्टेप अपनाते हैं। इसमें बालों की सफाई तक शामिल होती है, ताकि शरीर पूरी तरह साफ हो जाए। आइए इस ट्रेंड के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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एवरीथिंग शावर का क्या मतलब है?
एवरीथिंग शावर एक ऐसा ट्रेंड है, जिसमें लोग शावर लेते समय पूरी तरह से अपने शरीर को साफ करते हैं। इसमें सबसे पहले स्क्रबिंग की जाती है, फिर त्वचा के बालों को शेव करके हटाया जाता है।
इसके अलावा इसमें बाल धोना, साबुन लगाना, बालों में मास्क लगाना, त्वचा की देखभाल करना और अन्य स्टेप भी शामिल होते हैं।
यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो रहा है और लोग अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं।
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एवरीथिंग शावर के फायदे
एवरीथिंग शावर लेने के कई फायदे होते हैं। इससे त्वचा को गहराई से साफ करने में मदद मिलती है, क्योंकि इसके दौरान मैल और मृत त्वचा आसानी से हट जाती है।
इसके अलावा यह तरीका शरीर को आरामदायक महसूस कराता है और तनाव कम करने में मदद करता है। कई लोग इसे एक प्रकार के स्पा जैसा अनुभव मानते हैं, जिससे उन्हें ताजगी मिलती है।
यह तरीका खासकर गर्मियों में बहुत फायदेमंद हो सकता है।
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क्या है इसका वैज्ञानिक आधार?
वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो एवरीथिंग शावर के पीछे कुछ तर्क हो सकते हैं। जैसे कि त्वचा की गहराई तक सफाई करना।
इसके अलावा इसे हफ्ते या महीने में एक बार जरूर करना चाहिए, ताकि गहराई से शरीर की सफाई हो सके। इससे बालों में जमा गंदगी भी साफ हो जाती है, जिससे बाल ज्यादा स्वस्थ बने रहते हैं।
साथ ही इसके जरिए त्वचा भी ज्यादा मुलायम और बेदाग रहती है।
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क्या यह ट्रेंड लंबे समय तक चलेगा?
अब यह सवाल उठता है कि क्या यह ट्रेंड लंबे समय तक चलेगा। इस सवाल का जवाब देना आसान है, क्योंकि यह एक ट्रेंड से ज्यादा त्वचा की देखभाल का तरीका बनकर उभरा है।
हो सकता है कि एवरीथिंग शावर सोशल मीडिया पर कुछ समय बाद उतना लोकप्रिय न रहे, लेकिन यह लोगों के रूटीन का हिस्सा जरूर बना रहेगा।
इसके जरिए वे अपनी बेहतर तरीके से देखभाल कर पाएंगे।