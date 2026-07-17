एवरीथिंग शावर ट्रेंड के बारे में सबकुछ

लोग महीने में एक बार जरूर लेते हैं 'एवरीथिंग शावर', जानिए क्या है यह

लेखन सयाली 01:12 pm Jul 17, 202601:12 pm

क्या है खबर?

हाल ही में सोशल मीडिया पर 'एवरीथिंग शावर' नामक एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है, जिसमें लोग शावर के दौरान खुद को पूरी तरह से साफ करते हुए नजर आते हैं। इस ट्रेंड में लोग न केवल साबुन से शरीर को साफ करते हैं, बल्कि शेविंग और स्क्रबिंग जैसे हर स्टेप अपनाते हैं। इसमें बालों की सफाई तक शामिल होती है, ताकि शरीर पूरी तरह साफ हो जाए। आइए इस ट्रेंड के बारे में विस्तार से जानते हैं।