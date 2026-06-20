त्वचा को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने में क्या है अंतर? यहां जानिए

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मौसम और प्रकार के अनुसार चुनें उत्पाद

मौसम और त्वचा के प्रकार के अनुसार हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने के लिए सही उत्पाद चुनना जरूरी है। गर्मियों में हल्के जेल या लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि सर्दियों में भारी क्रीम बेहतर होती हैं। आपकी त्वचा अगर तैलीय है तो हल्का जेल या फोम बेस्ड क्लींजर चुनें, जबकि रूखी त्वचा वालों को क्रीम या तेल आधारित उत्पाद बेहतर लगेंगे। इस तरह आप अपनी त्वचा की हर मौसम और स्थिति के अनुसार सही तरीके से देखभाल कर सकते हैं।