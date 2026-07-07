क्या है विटामिन की गोलियां लेने का सही समय? जानिए ये क्यों हैं जरूरी

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शाम के समय: विटामिन-D

शाम के समय विटामिन-D लेना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। इसके अलावा यह हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है और हमें बीमारियों से बचाता है। शाम के समय विटामिन-D लेने से नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, जिससे हम आरामदायक नींद ले सकते हैं। इसकी मदद से मूड भी अच्छा होता है और अवसाद से निजाद मिलता है।