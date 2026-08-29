सुबह 5 बजे के पावर ऑवर के फायदे

सुबह 5 बजे का पावर ऑवर क्यों है अहम? जानिए इसके फायदे

लेखन सयाली 01:14 pm Aug 29, 202601:14 pm

क्या है खबर?

सुबह उठकर कुछ मिनट खुद के लिए बिताना एक ऐसी आदत है, जो आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकती है। इसे 'सुबह 5 बजे का पावर ऑवर' कहा जाता है। इस घंटे में आप ध्यान, योग, पढ़ाई या किसी भी अन्य सकारात्मक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। यह समय आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आइए जानें कि सुबह 5 बजे का पावर ऑवर sकैसे आपके जीवन को बदल सकता है।