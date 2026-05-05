क्या होता है सौर्क्राट? जानिए इसकी रेसिपी और सेवन से मिलने वाले फायदे

सौर्क्राट एक प्रकार का खट्टा खाद्य पदार्थ है, जिसके लिए बारीक कटी पत्तागोभी को नमक के साथ मिलाकर लंबे समय तक रखा जाता है। इस प्रक्रिया को खमीर उठाना कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और यीस्ट सक्रिय होते हैं, जो पत्तागोभी को खट्टा स्वाद देते हैं। यह यूरोप के कई हिस्सों में लोकप्रिय है और इसे सलाद के रूप में खाया जाता है। आइए जानते हैं कि सौर्क्राट कैसे बनाया जाता है और इसके सेवन से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

रेसिपी सौर्क्राट बनाने का तरीका सौर्क्राट बनाने के लिए सबसे पहले पत्तागोभी को बारीक काटकर नमक के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इसे एक कांच के जार में भरकर ढक दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए किसी गर्म स्थान पर रख दिया जाता है। इस दौरान बैक्टीरिया सक्रिय होकर मिश्रण को खट्टा बनाते हैं। लगभग 3-4 दिन बाद सौर्क्राट तैयार हो जाता है, जिसे सलाद के रूप में खाया जा सकता है।

#1 पाचन तंत्र के लिए है फायदेमंद सौर्क्राट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पेट की सेहत को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया आंतों में मौजूद होते हैं और पाचन क्रिया को सुचारू रखते हैं। सौर्क्राट में मौजूद बैक्टीरिया आंतों में खराब बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। इसके अलावा यह कब्ज, दस्त और गैस जैसी पेट से जुड़ी हुई कई समस्याओं से भी राहत दिला सकता है।

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#2 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में सहायक सौर्क्राट में विटामिन-C भी पाया जाता है, जो शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। विटामिन-C शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद बैक्टीरिया भी शरीर की सुरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। नियमित रूप से सौर्क्राट का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और आप सेहतमंद रहते हैं।

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#3 वजन नियंत्रित करने में है कारगर सौर्क्राट में कम कैलोरी होती है, जिससे यह वजन घटाने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और ज्यादा खाने की इच्छा को रोकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद बैक्टीरिया पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं, जिससे शरीर की चर्बी घटाने में मदद मिलती है। इस प्रकार सौर्क्राट एक सेहतमंद और पौष्टिक विकल्प हो सकता है।