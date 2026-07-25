क्या है प्रतिशोध रिवेंज बेडटाइम प्रोक्रस्टिनेशन? जानिए इसके कारण और इससे जुड़ी अहम बातें

रिवेंज बेडटाइम प्रोक्रस्टिनेशन से बचने के लिए आपको अपनी नींद की आदतों को सुधारना होगा। इसके लिए सोने और जागने का एक निश्चित समय तय करें और उसे पालन करने की कोशिश करें।

इसके अलावा सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें और आरामदायक माहौल बनाएं। नींद की गुणवत्ता को बेहतर करने वाले उपायों पर ध्यान दें।

प्रतिशोध सोने की देरी एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज न करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।