प्रकृति विजुअलाइजेशन क्या है और इसे कैसे करें?

प्रकृति विजुअलाइजेशन के लिए सबसे पहले एक शांत और सुकून भरी जगह चुनें। यह वह जगह होनी चाहिए, जहां आपको कोई बाधा न हो और आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। पार्क, बगीचे या घर के आंगन में बैठना अच्छा विकल्प हो सकता है।

इस जगह पर बैठकर आप प्राकृतिक ध्वनियों को सुन सकते हैं, जैसे कि पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना और पानी की धारा की आवाज, जो आपके अनुभव को और भी सुखद बना देगी।