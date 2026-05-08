क्या है मलाई बर्फ? जानिए उत्तर भारत की इस अनोखी आइसक्रीम की खासियत
क्या है खबर?
मलाई बर्फ एक अनोखी और स्वादिष्ट आइसक्रीम है, जो उत्तर भारत में बहुत पसंद की जाती है। यह खासतौर पर गर्मियों में लोगों को ठंडक पहुंचाने का काम करती है। मलाई बर्फ की रेसिपी और इसके स्वाद की बात करें तो यह अन्य आइसक्रीम से अलग है। इस लेख में हम मलाई बर्फ के इतिहास, इसके स्वाद और इसे बनाने की विधि पर चर्चा करेंगे। इसे खा कर गर्मी में आपको भरपूर ताजगी मिलेगी।
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मलाई बर्फ का इतिहास
मलाई बर्फ का इतिहास बहुत पुराना है। यह पहली बार दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बनाई गई थी। इसका नाम 'मलाई बर्फ' इसलिए पड़ा, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से मलाई का इस्तेमाल होता है। पहले यह केवल ठेले वालों द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन अब इसे बड़े रेस्टोरेंट और आइसक्रीम की दुकानों पर भी बेचा जाता है। इसका स्वाद और बनावट इसे अन्य आइसक्रीम से अलग बनाती है।
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मलाई बर्फ बनाने की रेसिपी
मलाई बर्फ बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें चीनी मिलाई जाती है। इसके बाद इसमें क्रीम या मलाई डालकर मिश्रण को गाढ़ा किया जाता है। फिर इस मिश्रण को ठंडा करके फ्रीजर में जमाया जाता है। जमने के बाद इसे बर्फी के आकार में काटकर परोसा जाता है। इसमें सूखे मेवे, जैसे बादाम, पिस्ता और काजू भी डाले जाते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
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स्वाद और बनावट
मलाई बर्फ का स्वाद बहुत ही खास और लाजवाब है। इसकी मलाईदार बनावट और मीठा स्वाद इसे बच्चों से लेकर बड़े, सभी को पसंद आता है। इसमें डाले जाने वाले सूखे मेवे, जैसे बादाम, पिस्ता और काजू इसका स्वाद और भी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इसमें गुलाब जल या केसर भी मिलाई जाती है, जिससे इसकी सुगंध भी बहुत ही खास हो जाती है। यह सभी प्रकार के मौसमी व्यंजनों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है।
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स्वास्थ्यवर्धक तत्व
मलाई बर्फ सेहत के लिए फायदेमंद होती है। इसमें दूध और क्रीम होने के कारण यह प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होती है। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक मिठास होती है, जिससे यह सेहत के लिए अच्छी होती है। हालांकि, इसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए मधुमेह के मरीजों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा इसमें सूखे मेवे होने के कारण यह विटामिन और मिनरल भी प्रदान करती है।