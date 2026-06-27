क्या है लंबर स्पोंडिलोलिस्थेसिस बीमारी? जानिए इसके कारण, लक्षण और इलाज

जांच

लंबर स्पोंडिलोलिस्थेसिस का निदान

लंबर स्पोंडिलोलिस्थेसिस का पता लगाने के लिए डॉक्टर शारीरिक जांच, एक्स-रे या MRI स्कैन कर सकते हैं। इन जांचों से पता चलता है कि क्या आपकी रीढ़ की हड्डियां सही जगह पर हैं या नहीं। इसके अलावा डॉक्टर आपकी सेहत का इतिहास भी लेते हैं, ताकि अन्य संभावित कारणों को खारिज किया जा सके। सही निदान के लिए डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि समय रहते उचित इलाज किया जा सके और स्थिति में सुधार हो सके।