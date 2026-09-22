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क्या है जापंदी सजावट? जानिए इसके फायदे और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें
जापंदी सजावट अपनाने के तरीके

क्या है जापंदी सजावट? जानिए इसके फायदे और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें

लेखन सयाली
Sep 22, 2026
05:22 pm
क्या है खबर?

जापंदी सजावट एक अनोखा और आकर्षक घर सजाने का तरीका है, जो जापानी और स्कैंडिनेवियाई शैलियों का मेल है। यह सजावट न केवल आपके घर को सुंदर बनाती है, बल्कि इसमें आराम और शांति भी मिलती है। जापंदी स्टाइल में सरलता, साफ-सफाई और प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि जापंदी सजावट क्या है, इसके प्रमुख तत्व क्या हैं और इसे अपने घर में कैसे अपनाया जा सकता है।

#1

जापंदी सजावट के प्रमुख तत्व

जापंदी सजावट में प्राकृतिक चीजों का उपयोग बहुत जरूरी होता है। लकड़ी, बांस, कांच और धातु जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है।

फर्नीचर सरल और साफ-सुथरा होता है, जिससे घर में एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहता है। रंगों का चयन भी सोच-समझकर किया जाता है।

हल्के और प्राकृतिक रंग, जैसे सफेद, बेज और भूरे आदि का उपयोग किया जाता है, ताकि कमरे में रोशनी और हवा का सही प्रवाह हो सके।

#2

प्रकाश का महत्व समझें

जापंदी सजावट में प्रकाश का सही उपयोग बहुत जरूरी होता है। प्राकृतिक रोशनी को ज्यादा से ज्यादा अंदर लाने की कोशिश करें।

खिड़कियों को खुला रखें और जहां तक संभव हो, कृत्रिम रोशनी का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर कृत्रिम रोशनी की जरूरत पड़े तो नरम और गर्म रोशनी वाली लाइट्स का चयन करें।

इससे कमरे में एक आरामदायक माहौल बना रहता है और आंखों पर जोर नहीं पड़ता।

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#3

पौधों का करें इस्तेमाल

प्राकृतिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए पौधों का उपयोग करना एक अच्छा विचार हो सकता है। छोटे-छोटे गमलों में पौधे रखें या दीवार पर लटकने वाले बगीचे बनाएं।

इससे न केवल आपके घर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि ताजगी भी मिलेगी। इसके अलावा पौधे हवा को साफ करने में मदद करते हैं और एक स्वस्थ वातावरण बनाते हैं।

पौधों का सही चयन करें, ताकि वे आपके घर की सजावट के साथ मेल खा सकें।

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#4

कला और सजावट पर ध्यान दें

जापंदी स्टाइल में कला और सजावट का भी खास महत्व होता है। दीवारों पर साधारण, लेकिन आकर्षक चित्र लगाएं या दीवार घड़ी जैसी सजावटी चीजें रखें, जो आपके घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं।

इसके अलावा लकड़ी की नक्काशीदार चीजें भी इस शैली का हिस्सा हो सकती हैं। इस तरह आप अपने घर को एक अनोखा लुक दे सकते हैं, जो कि जापानी और स्कैंडिनेवियाई, दोनों शैलियों का बेहतरीन मेल होगा।

#5

सफाई और व्यवस्था बनाए रखें

जापंदी सजावट में सफाई और व्यवस्था बनाए रखना सबसे अहम होता है। हर चीज को उसके स्थान पर रखना सीखें, ताकि घर हमेशा साफ-सुथरा रहे।

अव्यवस्था से बचें और केवल जरूरी चीजें ही बाहर रखें। इस तरह आपका घर न केवल सुंदर दिखेगा, बल्कि एक आरामदायक माहौल भी प्रदान करेगा।

जापंदी सजावट अपनाकर आप अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं, जो कि शांति और सुंदरता, दोनों ही प्रदान करेगा।

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