हाई मेटाबोलिक रेट क्या है? इससे जुड़ी ये जरूरी बातें जानना है सभी के लिए अहम

देखभाल

हाई मेटाबोलिक रेट के दौरान ऐसे करें देखभाल

हाई मेटाबोलिक रेट के दौरान देखभाल करने का तरीका समस्या के कारण पर निर्भर करता है। अगर यह पारिवारिक या स्वाभाविक हो तो इसके लिए विशेष इलाज की जरूरत नहीं होती। हालांकि, अगर यह किसी बीमारी, जैसे थायराइड के कारण हो रहा हो तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाइयां लेनी चाहिए। इसके अलावा संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी मददगार हो सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हाई मेटाबोलिक रेट कई कारणों से हो सकता है।