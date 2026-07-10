गांड्रुक के फायदे और इस्तेमाल

क्या है गांड्रुक? जानिए इससे मिलने वाले फायदे और इस्तेमाल करने के कुछ तरीके

लेखन सयाली 06:30 pm Jul 10, 202606:30 pm

क्या है खबर?

हिमालय की ऊंची चोटियों पर उगने वाला गांड्रुक एक पौधा है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। यह पौधा खासकर नेपाल के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और वहां के लोग इसे अपने खाने में शामिल करते हैं। गांड्रुक को सुखाकर और पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर को कई तरह के लाभ प्रदान कर सकते हैं। आइए इसके फायदे और इस्तेमाल का तरीका जानें।