क्या है गांड्रुक? जानिए इससे मिलने वाले फायदे और इस्तेमाल करने के कुछ तरीके
क्या है खबर?
हिमालय की ऊंची चोटियों पर उगने वाला गांड्रुक एक पौधा है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। यह पौधा खासकर नेपाल के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और वहां के लोग इसे अपने खाने में शामिल करते हैं। गांड्रुक को सुखाकर और पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर को कई तरह के लाभ प्रदान कर सकते हैं। आइए इसके फायदे और इस्तेमाल का तरीका जानें।
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गांड्रुक के सेवन से मिलने वाले फायदे
गांड्रुक में विटामिन-C की अधिक मात्रा होती है, जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं से बचाए रखता है। इसके अलावा इसमें विटामिन-A भी होता है, जो आंखों की रोशनी को सुधारने में मदद करता है। इसमें मौजूद आयरन और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर में खून की कमी को दूर करते हैं। इस प्रकार गांड्रुक का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
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कैसे बनता है गांड्रुक?
गांड्रुक बनाने के लिए सबसे पहले सरसों के पत्तों को तोड़कर धूप में सुखाया जाता है, फिर इन्हें पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। इस पाउडर को दाल या सब्जी में डालकर खाया जा सकता है। इसे लंबे समय तक रखा भी जा सकता है। गांड्रुक को आप चटनी या अचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसे सूप या सलाद में मिलाकर भी खाया जा सकता है।
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खाने का स्वाद बढ़ाने में है सहायक
गांड्रुक न केवल सेहत, बल्कि खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। आप इसे दाल, सब्जी या रोटी के साथ खा सकते हैं। इससे खाने का स्वाद बढ़ता है और पोषण भी मिलता है। इसे आप चटनी या अचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार गांड्रुक आपके खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने भोजन को और भी पौष्टिक बना सकते हैं।
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पाचन क्रिया के लिए है फायदेमंद
गांड्रुक पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है और पेट साफ रखने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से पेट की गैस, जलन और अन्य पेट संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलती है। इसके अलावा यह पाचन को सुधारने में भी मदद करता है। इस प्रकार गांड्रुक का सेवन आपकी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है।
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गर्भवती महिलाओं के लिए है लाभकारी
गर्भवती महिलाओं के लिए भी गांड्रुक बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें आयरन की अधिक मात्रा होती है, जो गर्भवस्था में जरूरी होती है। यह मातृत्व काल में होने वाली खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार गांड्रुक कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है और स्वाद में भी लजीज होता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।