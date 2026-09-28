क्या है फंक डांस? जानिए इस डांस के 5 स्वास्थ्यवर्धक लाभ, ताकि आप रह सकें फिट

फंक डांस करने से दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है। नियमित रूप से फंक डांस करने वालों में दिल की बीमारी का खतरा कम होता है।

यह डांस शैली शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है, जिससे दिल को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह तनाव को कम करता है, जो दिल के लिए बहुत जरूरी है।

इस तरह फंक डांस एक बेहतरीन दिल का व्यायाम है।