क्या है फंक डांस? जानिए इस डांस के 5 स्वास्थ्यवर्धक लाभ, ताकि आप रह सकें फिट
क्या है खबर?
फंक डांस एक ऐसा डांस है, जो 1970 के दशक में अमेरिका में शुरू हुआ था। यह डांस शैली न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। फंक डांस में तेज संगीत पर थिरकना और ऊर्जावान मूवमेंट शामिल होते हैं, जो शरीर को सक्रिय रखते हैं। आइए आज हम आपको इस डांस के 5 स्वास्थ्यवर्धक लाभों के बारे में विस्तार से बताते हैं।
#1
दिल को स्वस्थ रखने में है सहायक
फंक डांस करने से दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है। नियमित रूप से फंक डांस करने वालों में दिल की बीमारी का खतरा कम होता है।
यह डांस शैली शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है, जिससे दिल को बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह तनाव को कम करता है, जो दिल के लिए बहुत जरूरी है।
इस तरह फंक डांस एक बेहतरीन दिल का व्यायाम है।
#2
वजन घटाने में है मददगार
फंक डांस एक जोरदार व्यायाम है, जो कैलोरी जलाने में बहुत प्रभावी होता है। एक घंटे तक फंक डांस करने से काफी कैलोरी बर्न हो सकती हैं।
यह वजन घटाने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके अलावा फंक डांस शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है, जिससे शरीर अतिरिक्त चर्बी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालता है।
नियमित फंक डांस करने से पेट की चर्बी भी कम होती है।
#3
मानसिक स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद
फंक डांस मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। तेज संगीत पर थिरकने से खुशी का एहसास होता है और तनाव दूर होता है।
यह डांस शैली दिमाग को सक्रिय रखती है, जिससे ध्यान केंद्रित रहता है और मानसिक थकान दूर होती है। फंक डांस करने से मूड भी अच्छा रहता है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं।
इसके अलावा यह आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इसे समूह में किया जाए तो ज्यादा फायदा मिलता है।
#4
लचीलेपन को बढ़ावा देने में है कारगर
फंक डांस में कई ऐसे मूवमेंट शामिल होते हैं, जो शरीर की लचीलापन बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जकड़न कम होती है।
नियमित रूप से फंक डांस करने वालों में चोट लगने का खतरा कम होता है। इसके अलावा यह डांस शैली शरीर के संतुलन को भी सुधारती है।
फंक डांस करने से शरीर की गति क्षमता बढ़ती है, जिससे आप अधिक सक्रिय और स्वस्थ महसूस करते हैं।
#5
सामाजिक संबंध बनाने में है मददगार
फंक डांस समूह में किया जाता है, जिसमें लोग मिलकर नाचते-गाते हैं। इससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और अकेलेपन की भावना कम होती है।
समूह में नाचने से टीम वर्क की भावना विकसित होती है और लोग एक-दूसरे के करीब आते हैं। इस तरह फंक डांस न केवल शरीर, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी बहुत फायदेमंद है।
इसलिए, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक अच्छा विचार हो सकता है।