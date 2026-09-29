फ्रिसबी गोल्फ से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ

क्या है फ्रिसबी गोल्फ? जानिए इससे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ

लेखन अंजली 06:31 pm Sep 29, 202606:31 pm

क्या है खबर?

फ्रिसबी गोल्फ एक अनोखा खेल है, जो न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इस खेल में खिलाड़ियों को एक गोल्फ डिस्क को एक विशेष लक्ष्य में डालना होता है। यह खेल पार्कों, जंगलों और खुली जगहों पर खेला जा सकता है। फ्रिसबी गोल्फ खेलने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि फ्रिसबी गोल्फ खेलने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।