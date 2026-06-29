क्या है घर को सजाने का नया ट्रेंड 'फ्रिजस्केपिंग'? इसके बारे में जानिए

तरीका

कैसे किया जाता है फ्रिजस्केपिंग?

फ्रिजस्केपिंग करने के लिए सबसे पहले अपने फ्रिज को पूरी तरह से खाली कर दें और उसे साफ कर लें। इसके बाद आप फ्रिज के बाहरी हिस्से पर पेंट कर सकते हैं या फिर वॉलपेपर लगा सकते हैं। इसके बाद आप छोटे-छोटे डिब्बों का उपयोग करके फल, सब्जियां और दूध आदि को अलग-अलग हिस्सों में रख सकते हैं। आप चाहें तो फ्रिज के दरवाजे पर भी छोटे-छोटे कंटेनर लगा सकते हैं, जिनमें मसाले या छोटे पैकेट रखे जा सकते हैं।