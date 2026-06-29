क्या है घर को सजाने का नया ट्रेंड 'फ्रिजस्केपिंग'? इसके बारे में जानिए
क्या है खबर?
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नया चलन वायरल हो रहा है, जिसे 'फ्रिजस्केपिंग' कहा जा रहा है। यह एक ऐसा ट्रेंड है, जिसमें लोग अपने फ्रिज को इस तरह से सजाते और व्यवस्थित करते हैं कि वह न केवल देखने में अच्छा लगे, बल्कि उसमें रखी चीजें भी आसानी से मिल सकें। इस लेख में हम जानेंगे कि यह नया ट्रेंड कैसे शुरू हुआ और इससे कैसे अपने फ्रिज को सजाया जा सकता है।
शुरुआत
फ्रिजस्केपिंग का आगाज कैसे हुआ?
'फ्रिजस्केपिंग' शब्द 'फ्रिज' और 'स्केपिंग' के मेल से बना है। यह ट्रेंड सबसे पहले इंटरनेट पर शुरू हुआ, जहां लोगों ने अपने फ्रिज की तस्वीरें साझा करना शुरू किया। इन तस्वीरों में फ्रिज को इस तरह से सजाया गया था कि वह देखने में बहुत ही आकर्षक लगे। इसके बाद अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस ट्रेंड ने पकड़ बना ली और लोग अपने फ्रिज को नया लुक देने लगे।
तरीका
कैसे किया जाता है फ्रिजस्केपिंग?
फ्रिजस्केपिंग करने के लिए सबसे पहले अपने फ्रिज को पूरी तरह से खाली कर दें और उसे साफ कर लें। इसके बाद आप फ्रिज के बाहरी हिस्से पर पेंट कर सकते हैं या फिर वॉलपेपर लगा सकते हैं। इसके बाद आप छोटे-छोटे डिब्बों का उपयोग करके फल, सब्जियां और दूध आदि को अलग-अलग हिस्सों में रख सकते हैं। आप चाहें तो फ्रिज के दरवाजे पर भी छोटे-छोटे कंटेनर लगा सकते हैं, जिनमें मसाले या छोटे पैकेट रखे जा सकते हैं।
रंग
रंगों का चयन करें
फ्रिजस्केपिंग करते समय रंगों का चयन बहुत जरूरी होता है। आप अपने फ्रिज को किसी हल्के रंग, जैसे सफेद, नीला या हरा कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके अलावा आप चाहें तो अलग-अलग रंगों का मेल भी कर सकते हैं, जिससे आपका फ्रिज और भी आकर्षक लगेगा। अगर आप अपने किचन के बाकी सामानों के साथ मेल खाना चाहते हैं तो उसी रंग का चयन करें, जो आपके बाकी सामानों से मेल खाता हो।
कंटेनर्स
स्टोरेज कंटेनर्स का उपयोग करें
फ्रिजस्केपिंग करते समय स्टोरेज कंटेनर्स का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। आप छोटे-छोटे डिब्बों का उपयोग करके फल, सब्जियां और दूध आदि को अलग-अलग हिस्सों में रख सकते हैं। इससे न केवल आपका फ्रिज व्यवस्थित रहेगा, बल्कि उसमें रखी चीजें भी आसानी से मिल सकेंगी। इसके अलावा आप इन कंटेनर्स का उपयोग करके अपने फ्रिज को और भी आकर्षक बना सकते हैं। आप चाहें तो अलग-अलग आकार और रंग के कंटेनर्स भी चुन सकते हैं।
रोशनी
रोशनी का ध्यान रखें
रोशनी भी आपके फ्रिज को सजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर आपके फ्रिज में पहले से ही अच्छी रोशनी नहीं है तो आप उसमें LED लाइट लगा सकते हैं। ये न केवल देखने में अच्छी लगेंगी, बल्कि आपकी चीजों को भी बेहतर तरीके से दिखाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो फ्रिज के अंदर की दीवारों पर भी रोशनी लगा सकते हैं, जिससे आपका फ्रिज और भी आकर्षक लगेगा।