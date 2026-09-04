मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है जापान की 'फारेस्ट बाथिंग' तकनीक, इसके बारे में जानें

फारेस्ट बाथिंग के कई शारीरिक और मानसिक लाभ हैं। प्राकृतिक माहौल में समय बिताने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है।

इसके अलावा यह अभ्यास शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी मजबूत करता है, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। फारेस्ट बाथिंग से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है।

यह अभ्यास मानसिक थकान को दूर करके ताजगी का अनुभव कराता है।