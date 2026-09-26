फूड जर्नलिंग से जुड़ी जरूरी बातें

क्या है फूड जर्नलिंग और इसे कैसे शुरू करें?

लेखन अंजली 01:32 pm Sep 26, 202601:32 pm

क्या है खबर?

फूड जर्नलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आप अपने खाने-पीने की आदतों को लिखते हैं। यह न केवल आपके खाने की आदतों को समझने में मदद करता है, बल्कि आपको सेहतमंद विकल्प चुनने के लिए प्रेरित भी करता है। इस लेख में हम जानेंगे कि फूड जर्नलिंग क्या है, इसे कैसे शुरू किया जा सकता है और इसके फायदे क्या हैं। साथ ही हम आपको कुछ उपयोगी सुझाव भी देंगे, जिससे आप अपनी फूड जर्नलिंग यात्रा को सफल बना सकें।