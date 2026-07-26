क्या है गर्दन की हड्डी का बढ़ना? जानिए इससे जुड़ी अहम बातें और लक्षण 

गर्दन की हड्डी का बढ़ना बीमारी को 'सर्वाइकल स्पाइन बोन स्पर्स' भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें गर्दन की रीढ़ की हड्डियों पर अतिरिक्त हड्डी का विकास होता है।

इसे ऑस्टियोफाइट्स भी कहा जाता है। ये वृद्धि हड्डियों के जोड़ो पर बनती हैं और अक्सर दर्द का कारण बन सकती हैं। यह समस्या आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ होती है, लेकिन कुछ मामलों में युवा लोगों में भी देखी जा सकती है।