एक्वा एरोबिक्स से जुड़ी जरूरी बातें

क्या है एक्वा एरोबिक्स? जानिए इस वर्कआउट से जुड़ी जरूरी बातें

लेखन अंजली 06:50 pm Sep 07, 202606:50 pm

क्या है खबर?

एक्वा एरोबिक्स पानी में किया जाने वाला एक खास वर्कआउट है, जो शरीर को फिट रखने और जोड़ों पर कम दबाव डालने में मदद करता है। यह एक्सरसाइज खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें जोड़ो में दर्द की समस्या हो या जो चोट से उबर रहे हों। इसके अलावा, यह शरीर की ताकत बढ़ाने और दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इस लेख में हम एक्वा एरोबिक्स से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारियां साझा करेंगे।