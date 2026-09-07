क्या है एक्वा एरोबिक्स? जानिए इस वर्कआउट से जुड़ी जरूरी बातें
क्या है खबर?
एक्वा एरोबिक्स पानी में किया जाने वाला एक खास वर्कआउट है, जो शरीर को फिट रखने और जोड़ों पर कम दबाव डालने में मदद करता है। यह एक्सरसाइज खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें जोड़ो में दर्द की समस्या हो या जो चोट से उबर रहे हों। इसके अलावा, यह शरीर की ताकत बढ़ाने और दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इस लेख में हम एक्वा एरोबिक्स से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारियां साझा करेंगे।
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एक्वा एरोबिक्स के फायदे
एक्वा एरोबिक्स शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। पानी में एक्सरसाइज करने से शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है।
यह वजन घटाने के साथ-साथ मांसपेशियों को मजबूत करने में भी मदद करता है।
इसके अलावा यह हड्डियों और जोड़ों को सुरक्षित रखते हुए शरीर को लचीला बनाता है। नियमित रूप से इसे करने से दिल की धड़कन सही रहती है और शरीर का रक्त संचार बेहतर होता है।
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जोड़ों पर कम दबाव
पानी में एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है। जिन लोगों को जोड़ो में दर्द या सूजन की समस्या होती है, उनके लिए यह वर्कआउट बहुत फायदेमंद है।
पानी में शरीर का भार हल्का हो जाता है, जिससे चोट लगने का खतरा भी कम होता है। यह एक्सरसाइज जोड़ो को आराम देने के साथ-साथ उन्हें मजबूत बनाने का काम करती है।
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दिल और फेफड़ों के लिए फायदेमंद
एक्वा एरोबिक्स दिल और फेफड़ों के लिए भी बहुत लाभकारी है। पानी में एक्सरसाइज करने से दिल की धड़कन तेज होती है और सांस लेने की क्षमता बेहतर होती है।
यह शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं।
इसके अलावा यह रक्तचाप को नियंत्रित रखने और दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है।
#4
सही कपड़े पहनें
पानी में एक्सरसाइज करते समय सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े चुनें, जो शरीर पर चिपकें नहीं।
खिंचने वाले कपड़े इस काम के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये शरीर को आराम देते हैं और आसानी से मूवमेंट करने में मदद करते हैं।
कपड़ों का सही चुनाव न केवल आपको आरामदायक महसूस कराएगा, बल्कि आपकी एक्सरसाइज को भी बेहतर बनाएगा।
#5
धीरे-धीरे शुरू करें
अगर आप पहली बार एक्वा एरोबिक्स कर रहे हैं, तो इसे धीरे-धीरे शुरू करें। शुरुआत में हल्की एक्सरसाइज करें और समय के साथ इसे बढ़ाएं। इससे आपका शरीर इस प्रक्रिया का आदी हो जाएगा और आप बेहतर परिणाम देख पाएंगे।
नियमित रूप से इसे करने से न केवल आपका वजन कम होगा, बल्कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे।