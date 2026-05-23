क्या है अभ्यंग मालिश? जानिए इससे मिलने वाले फायदे और अन्य महत्वपूर्ण बातें

पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में मालिश का एक अहम स्थान है। इसमें पाद अभ्यंग मालिश एक खास तकनीक है, जो पैरों की देखभाल और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। यह मालिश न केवल त्वचा को पोषण देती है, बल्कि शरीर के ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाती है। आइए आज हम आपको इस मालिश से मिलने वाले फायदों और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं।

मालिश पाद अभ्यंग मालिश क्या है? पाद अभ्यंग मालिश एक पारंपरिक तरीका है, जिसमें तेल का उपयोग करके पैरों की मालिश की जाती है। यह मालिश विशेष रूप से आयुर्वेदिक तेलों से की जाती है, जो शरीर की प्रकृति और जरूरत के अनुसार चुने जाते हैं। इस प्रक्रिया में पैरों की मांसपेशियों, नसों और ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान दिया जाता है। इससे न केवल त्वचा को पोषण मिलता है, बल्कि खून का बहाव भी बेहतर होता है।

तरीका मालिश करने का सही तरीका पाद अभ्यंग मालिश करने के लिए सबसे पहले सही आयुर्वेदिक तेल का चयन करें। इसके बाद आरामदायक स्थिति में बैठकर पैरों को साफ करें। इसके बाद हल्के हाथों से पैर के तलवों, एड़ियों और पंजों पर तेल लगाकर मालिश करें। मालिश करते समय गोलाकार गति और हल्के दबाव का उपयोग करें, ताकि खून का बहाव बेहतर हो सके। 15-20 मिनट तक लगातार मालिश करें। इसके बाद पैरों को थोड़ी देर के लिए आराम करने दें।

Advertisement

फायदे इससे मिलने वाले फायदे पाद अभ्यंग मालिश से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। इससे तनाव कम होता है और नींद बेहतर होती है। यह प्रक्रिया मांसपेशियों की थकान दूर करती है और ऊर्जा स्तर बढ़ाती है। इसके अलावा यह त्वचा को मुलायम बनाती है और खून के बहाव को सुधारती है। नियमित रूप से इस मालिश का अभ्यास करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और शरीर की तासीर संतुलित रहती है।

Advertisement

सावधानियां किस-किसे को नहीं करानी चाहिए यह मालिश? कुछ लोगों को पाद अभ्यंग मालिश नहीं करानी चाहिए। इनमें गर्भवती महिलाएं, जिनको पैरों में सूजन या चोट लगी हो या जिनकी कोई गंभीर बीमारी हो वाले लोग शामिल होते हैं। इन लोगों को डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही मालिश करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किसी खास प्रकार के तेल से एलर्जी होती है तो उसे उस तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए और किसी अन्य सुरक्षित विकल्प का चयन करना चाहिए।