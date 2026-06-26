रोजाना दांत साफ न करने के नुकसान

क्या होता है जब आप रोजाना दांत नहीं साफ करते? जानिए

लेखन अंजली 05:20 pm Jun 26, 202605:20 pm

क्या है खबर?

दांतों की देखभाल करना बहुत जरूरी है और इसमें रोजाना कम से कम दो बार दांत साफ करना शामिल है। जब लोग इस आदत को नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें मुंह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ सुबह के समय दांत साफ करना जरूरी है, जबकि रात में भी यह उतना ही अहम है। आइए जानते हैं कि रोजाना दांतों की सफाई न करने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।