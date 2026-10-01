दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाइयों का शरीर पर असर

क्या आप बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाइयां खाते रहते हैं?

लेखन अंजली 10:06 am Oct 01, 202610:06 am

क्या है खबर?

दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करने से कई बीमारियों का इलाज हो सकता है। हालांकि, इनका अधिक सेवन करने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही इन दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि इन दवाओं का अधिक सेवन करने से शरीर पर क्या-क्या असर हो सकता है।