क्या आप बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाइयां खाते रहते हैं?
क्या है खबर?
दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करने से कई बीमारियों का इलाज हो सकता है। हालांकि, इनका अधिक सेवन करने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही इन दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि इन दवाओं का अधिक सेवन करने से शरीर पर क्या-क्या असर हो सकता है।
#1
पाचन क्रिया हो सकती है प्रभावित
दर्द निवारक दवाओं और एंटीबायोटिक का अधिक सेवन करने से पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है।
इन दवाओं में मौजूद एसिड शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे पेट में जलन और खट्टी डकार जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अतिरिक्त इससे कब्ज, गैस, चक्कर आना, पेट में दर्द और ऐंठन जैसी कई तरह की पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।
#2
लिवर हो सकता है खराब
दर्द निवारक दवाओं और एंटीबायोटिक का अधिक सेवन करने से लिवर भी प्रभावित हो सकता है। दरअसल, लिवर इन दवाओं को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है।
अगर आप इनका अधिक सेवन करेंगे तो लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे यह सही तरीके से काम नहीं कर पाता।
इसके कारण लिवर खराब हो सकता है और आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
#3
रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है कमजोर
दर्द निवारक दवाओं और एंटीबायोटिक का अधिक सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है।
दरअसल, इन दवाओं के बार-बार सेवन से शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत प्रभावित होती है। इस कारण शरीर आसानी से संक्रमण और बीमारियों का शिकार बन सकता है।
इसके अलावा इन दवाओं के अधिक सेवन से शरीर में सूजन, थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
#4
हार्मोनल असंतुलन हो सकता है
दर्द निवारक दवाओं और एंटीबायोटिक का अधिक सेवन करने से हार्मोनल असंतुलन की समस्या भी हो सकती है। इन दवाओं का अधिक सेवन करने से शरीर में हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे शरीर में असंतुलन हो जाता है।
इसके कारण महिलाओं को अनियमित मासिक धर्म, सिरदर्द, स्तन में सूजन और दर्द, पेट में ऐंठन, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
#5
इन दवाओं का सेवन करने से बचें
दर्द निवारक दवाओं में पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक सेवन करने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इनका सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें और इनका अधिक सेवन करने से बचें।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक उपायों और घरेलू नुस्खों का सहारा लें। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर आप कई समस्याओं से बच सकते हैं।