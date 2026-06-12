रोजाना एक कप माचा पीने से क्या होता है? जानिए इसका सेहत पर असर

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वजन प्रबंधन में है सहायक

माचा में मौजूद कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स चर्बी जलाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर अधिक कैलोरी जलाता है। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो रोजाना एक कप माचा पीना फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही यह भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, जिससे आप कम खाने की इच्छा महसूस करते हैं।