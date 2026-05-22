अत्यधिक गर्मी का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जानिए इससे बचाव के तरीके

गर्मी का मौसम हर साल अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है। इस साल देश के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। अगर आप इस समय बाहर धूप में निकलते हैं तो इससे आपका शरीर बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। आइए आज हम आपको उन शारीरिक बदलावों के बारे में बताते हैं, जो अत्यधिक गर्मी का कारण बन सकते हैं और उनसे सुरक्षित रहने के तरीके।

#1 त्वचा का रंग बदलना बहुत ज्यादा गर्मी के कारण त्वचा का रंग बदल सकता है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो त्वचा की रक्त नलिकाएं चौड़ी हो जाती हैं, जिससे लालिमा आ जाती है। गर्मी के कारण त्वचा में रंग बनाने वाले तत्व की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो त्वचा को गहरा कर सकता है। अगर आपको त्वचा के रंग में बदलाव के साथ खुजली, जलन, या चकत्ते जैसी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

#2 सिरदर्द होना बहुत ज्यादा गर्मी के कारण सिरदर्द और सिर में भारीपन की समस्या हो सकती है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो शरीर के तरल पदार्थों में कमी आ जाती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे सिरदर्द और भारीपन का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा गर्मी के कारण सिर की रक्त नलिकाएं चौड़ी हो जाती हैं, जो सिरदर्द का कारण बन सकती हैं।

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#3 थकान महसूस करना बहुत ज्यादा गर्मी के कारण थकान और कमजोरी महसूस होना आम बात है। जब आप गर्म मौसम में अधिक समय बिताते हैं तो शरीर के तरल पदार्थों का स्तर कम हो जाता है, जिससे शरीर सुस्त हो जाता है। इस स्थिति में शरीर को तरोताजा रखना जरूरी है। इसके लिए तरल पदार्थों जैसे नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, तरबूज का रस और फलों के जूस का सेवन करें। ये न केवल आपको ताजगी देगें, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाएंगे।

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#4 चक्कर आना बहुत ज्यादा गर्मी के कारण चक्कर आना भी आम है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो शरीर के तरल पदार्थों में कमी आ जाती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे शरीर को ठंडा रखने के लिए रक्त नलिकाएं चौड़ी हो जाती हैं, जो सिरदर्द और चक्कर का कारण बन सकती हैं। लाभ के लिए दोपहर में घर से बाहर न निकले, हल्के कपड़े पहने और शरीर को हाइड्रेट रखें।