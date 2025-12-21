सेहतमंद रहने के लिए क्या खाती हैं तमन्ना भाटिया? जानिए उनका पूरा डाइट प्लान

तमन्ना भाटिया की खूबसूरती काबिले तारीफ है और उनकी फिटनेस उसमें चार चांद लगा देती हैं। वह एक्सरसाइज करने के साथ-साथ पौष्टिक डाइट का भी पालन करती हैं। यही कारण है कि वह 36 साल की होने के बाद भी 20 की लगती हैं। तमन्ना डाइटिंग करने के साथ-साथ अपनी पसंद की चीजें भी खाती रहती हैं, क्योंकि उन्हें अपना मन मारना अच्छा नहीं लगता। आइए आज उनके डाइट प्लान पर नजर डालते हैं।

नाश्ता ऐसा होता है तमन्ना का नाश्ता एक इंटरव्यू के दौरान तमन्ना ने बताया था कि वह सुबह नाश्ते में स्मूदी बाउल खाती हैं। उन्होंने कहा, "इसमें ग्लूटेन मुक्त ग्रैनोला, खजूर, बादाम का दूध, केला और बेरी शामिल होती हैं।" इसके अलावा वह नाश्ते में पोहा खाना भी पसंद करती हैं। इसमें वह ढेर सारे आलू और अंकुरित अनाज शामिल करती हैं, ताकि पोषण बढ़ सके। वह पेय के लिए बादाम के दूध से बनी कैपुचीनो कॉफी चुनती हैं या ताजा फलों का जूस पीती हैं।

खाना लंच में क्या खाती हैं तमन्ना? तमन्ना का दिन का खाना बेहद सादा और पौष्टिक होता है। वह दाल चावल के साथ ढेर सारी सब्जियों का सेवन करती हैं। वह कहती हैं, "मुझे यह खाना सबसे ज्यादा पसंद है और इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है।" इसके अलावा वह प्रोटीन के लिए पनीर और दही खाती हैं। उन्हें पश्चिमी पकवानों और बाहर के खाने से ज्यादा घर का बना खाना पसंद आता है। तमन्ना को भिंडी की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है।

डिनर कसरत पर निर्भर करता है रात का खाना शाम के 5:30-6 बजे तमन्ना स्नैक्स खाती हैं, जो आम तौर पर मेवे होते हैं। इसके बाद वह एक्सरसाइज करती हैं, ताकि उनका वजन नियंत्रित रहे। तमन्ना का रात का खाना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने जिम में कितनी कसरत की है। वह बताती हैं, "अगर मैंने जिम में बहुत सारी कैलोरी बर्न की हैं तो मैं रात में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट खाती हूं।" उनके रात के खाने में प्रोटीन भी जरूर शामिल होता है।

