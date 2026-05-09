गर्मियों में क्यों फट जाते हैं कुछ घरों के AC? जानिए ऐसा होने के 5 कारण

गर्मियों में एयर कंडीशनर (AC) का फटना एक खतरनाक घटना हो सकती है। इससे कई लोग घायल हो सकते हैं और जान का भी खतरा हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताएंगे, जिनके कारण AC फट सकता है। यह भी जानिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें। साथ ही इस घटना से कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे।

#1 खराब वायरिंग खराब वायरिंग AC के फटने का एक अहम कारण हो सकता है। अगर AC की वायरिंग सही से नहीं की गई हो या उसमें कोई खराबी हो तो इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे AC फट सकता है। इसलिए, जब भी AC लगवाएं या मरम्मत करवाएं तो उसकी वायरिंग पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि सभी इलेक्ट्रिकल काम सही तरीके से किए गए हों। इसके लिए केवल पेशेवर की ही मदद लेना सही होगा।

#2 ज्यादा दबाव अगर AC पर अधिक भार डाला जाए या उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके उसके का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर AC के सामने कोई बड़ा पर्दा हो जो हवा को रोकता हो तो इससे AC पर ज्यादा दबाव पड़ता है और यह फट सकता है। इसलिए, AC के सामने खुली जगह होनी चाहिए, ताकि हवा बिना किसी रुकावट के निकल सके। साथ ही AC पर कोई अन्य चीज कभी न रखें।

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#3 नियमित देखभाल की कमी AC को नियमित देखभाल की जरूरत होती है। अगर समय-समय पर इसकी सफाई नहीं की जाए या इसकी सर्विसिंग नहीं करवाई जाए तो इसके पुर्जे जाम हो सकते हैं या इसमें खराबी आ सकती है, जिससे फटने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, हर कुछ महीनों में AC की सफाई और सर्विसिंग जरूर करवाएं, ताकि यह सही तरीके से काम करता रहे और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।

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#4 गलत तरीके से लगाना अगर AC को सही तरीके से नहीं लगाया गया हो तो इससे भी फटने का खतरा रहता है। सही तरीके से न लगाने पर AC की बिजली आपूर्ति में समस्या हो सकती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, AC खरीदते समय या लगवाते समय लगाने वाले की काबिलियत और उसकी योग्यता पर खास ध्यान दें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो और आपका AC सुरक्षित रहे।