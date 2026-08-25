सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तियां चबाने के फायदे

सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तियां चबाने से क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं? जानिए

लेखन अंजली 10:33 am Aug 25, 202610:33 am

क्या है खबर?

तुलसी को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। इसका धार्मिक महत्व के साथ-साथ औषधीय महत्व भी बहुत है। आयुर्वेद में तो तुलसी को अमृत समान माना जाता है। यह शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करने के साथ-साथ कई समस्याओं का इलाज भी कर सकती है। अगर आप सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तियां चबाते हैं तो इससे शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। आइए तुलसी के पत्तियां चबाने से मिलने वाले फायदे जानते हैं।