माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं और कैसे इन्हें उगाया जा सकता है? जानिए

माइक्रोग्रीन के लिए सही बीजों का चयन करना अहम है। आप चाहें तो मूंग, चना, मेथी, पालक, ब्रोकोली आदि बीजों का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बीज प्राकृतिक हों और इनमें कोई रासायनिक पदार्थ न हो।

इससे आपके माइक्रोग्रीन पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपको ताजगी भरी सब्जियां मिलेंगी। बीजों को उपयोग करने से पहले पानी में भिगोकर कुछ घंटे रखें ताकि वे अच्छे से अंकुरित हो सकें। यह प्रक्रिया बीजों को तेजी से बढ़ने में मदद करती है।