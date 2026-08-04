माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं और कैसे इन्हें उगाया जा सकता है? जानिए
क्या है खबर?
माइक्रोग्रीन्स छोटे पौधों के रूप में उगाए जाने वाले खाद्य उत्पाद होते हैं। ये पौधे बीजों से शुरू होते हैं और इन्हें काटने से पहले कुछ हफ्तों तक बढ़ने दिया जाता है। माइक्रोग्रीन्स में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि आप अपने घर पर आसानी से माइक्रोग्रीन्स कैसे उगा सकते हैं।
#1
सही जगह चुनें
माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए सबसे पहले सही जगह चुनना जरूरी है। यह ऐसी होनी चाहिए जहां पर पर्याप्त धूप मिल सके, लेकिन सीधे सूर्य की किरणें न पड़े क्योंकि इससे पौधे सूख सकते हैं।
एक अच्छा विकल्प यह है कि आप अपने माइक्रोग्रीन बेड को किसी छायादार जगह पर रखें, जहां सुबह की धूप मिले और दोपहर में छाया रहे।
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि जगह पर अच्छी हवा का प्रवाह हो।
#2
बीजों का चयन करें
माइक्रोग्रीन के लिए सही बीजों का चयन करना अहम है। आप चाहें तो मूंग, चना, मेथी, पालक, ब्रोकोली आदि बीजों का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बीज प्राकृतिक हों और इनमें कोई रासायनिक पदार्थ न हो।
इससे आपके माइक्रोग्रीन पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपको ताजगी भरी सब्जियां मिलेंगी। बीजों को उपयोग करने से पहले पानी में भिगोकर कुछ घंटे रखें ताकि वे अच्छे से अंकुरित हो सकें। यह प्रक्रिया बीजों को तेजी से बढ़ने में मदद करती है।
#3
मिट्टी तैयार करें
माइक्रोग्रीन के लिए हल्की और उपजाऊ मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसे तैयार करने के लिए आप बागवानी मिट्टी, जैविक खाद और रेत का मिश्रण बना सकते हैं।
इस मिश्रण से पौधों को अच्छी नमी मिलती है और वे तेजी से बढ़ते हैं। मिट्टी को अच्छे से मिलाकर एक समान बनाएं ताकि सभी पौधे समान रूप से पोषण प्राप्त कर सकें।
इससे आपके माइक्रोग्रीन पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपको ताजगी भरी सब्जियां मिलेंगी।
#4
पानी देना और देखभाल करना
माइक्रोग्रीन को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। पौधों को तब तक पानी दें जब तक कि मिट्टी पूरी तरह से नम न हो जाए, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं।
इसके अलावा समय-समय पर पौधों की जांच करते रहें ताकि किसी भी समस्या का समाधान जल्दी हो सके। इससे आपके माइक्रोग्रीन पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपको ताजगी भरी सब्जियां मिलेंगी।
#5
कटाई और उपयोग
जब आपके माइक्रोग्रीन पौधे लगभग 2-3 इंच लंबे हो जाएं तो उन्हें काटकर उपयोग किया जा सकता है। इन्हें सलाद, सूप या सैंडविच आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है।
माइक्रोग्रीन न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी होते हैं, जिससे यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं।
इस प्रकार आप आसानी से अपने घर पर माइक्रोग्रीन उगा सकते हैं और अपने खान-पान में शामिल कर सकते हैं।