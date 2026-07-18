बैटर बनाने के लिए वेट ग्राइंडर या मिक्सी? जानिए कौन-सा उपकरण रहेगा बेहतर

मिक्सी खरीदते समय उसकी ब्लेड की गुणवत्ता, मोटर की ताकत और स्पीड कंट्रोल पर ध्यान दें। अच्छी गुणवत्ता वाली मिक्सी लंबे समय तक टिकती है और बेहतर परिणाम देती है।

इसके अलावा मिक्सी का आकार भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बड़ा आकार अधिक मात्रा में सामग्री पीसने की सुविधा देता है।

साथ ही इसमें कई स्पीड सेटिंग होनी चाहिए, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग कर सकें और अलग-अलग प्रकार की सामग्री को आसानी से पीस सकें।