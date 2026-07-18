बैटर बनाने के लिए वेट ग्राइंडर या मिक्सी? जानिए कौन-सा उपकरण रहेगा बेहतर
क्या है खबर?
बैटर कई व्यंजनों का एक अहम हिस्सा है, जैसे डोसा, इडली और ढोकला। इन व्यंजनों के लिए सही उपकरण चुनना जरूरी है। वेट ग्राइंडर और मिक्सी, दोनों ही उपकरण इसके लिए बने हैं। हालांकि, इनकी काम करने की विधि और उपयोग में फर्क है। इस लेख में हम जानेंगे कि वेट ग्राइंडर और मिक्सी में से कौन-सा उपकरण बैटर बनाने के लिए बेहतर है और किसे खरीदना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
वेट ग्राइंडर
वेट ग्राइंडर की खासियत
वेट ग्राइंडर को खास तौर पर बैटर बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें पत्थर की चक्की होती है, जो अनाज और दालों को पीसती है।
यह उपकरण धीरे-धीरे काम करता है, जिससे सामग्री अच्छी तरह से पिसती है और बैटर में हवा भी शामिल होती है। इसके कारण बैटर फूला हुआ और स्वादिष्ट बनता है।
वेट ग्राइंडर का उपयोग करके आप इडली, डोसा और ढोकला के लिए बेहतरीन बैटर बना सकते हैं।
मिक्सी
मिक्सी की कार्यप्रणाली
मिक्सी एक बहुउपयोगी उपकरण है, जिसका उपयोग आप अलग-अलग प्रकार की सामग्री को पीसने के लिए कर सकते हैं।
हालांकि, यह धीरे-धीरे काम नहीं करती है, जिससे कभी-कभी सामग्री अच्छी तरह से नहीं पिसती। मिक्सी का उपयोग आप चटनी, पेस्ट या अन्य सूखे मसाले पीसने के लिए कर सकते हैं।
इसमें कई ब्लेड होते हैं, जो अलग-अलग कामों के लिए उपयुक्त होते हैं और इसे साफ करना भी आसान होता है।
तुलना
दोनों उपकरणों की तुलना
वेट ग्राइंडर और मिक्सी, दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। जहां वेट ग्राइंडर बैटर को फुलाने में मदद करता है, वहीं मिक्सी अलग-अलग प्रकार की सामग्री को जल्दी पीसती है।
अगर आप नियमित रूप से इडली या डोसा बनाते हैं तो वेट ग्राइंडर आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह बैटर को फुलाने में मदद करता है।
दूसरी ओर, अगर आप कभी-कभार बैटर बनाते हैं तो मिक्सी आपके लिए पर्याप्त होगा।
टिप्स
वेट ग्राइंडर चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें
वेट ग्राइंडर खरीदते समय उसकी क्षमता, मोटर की ताकत और निर्माण सामग्री पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले वेट ग्राइंडर लंबे समय तक चलते हैं और बेहतर परिणाम देते हैं।
इसके अलावा वेट ग्राइंडर का आकार भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बड़ा आकार अधिक बैटर बनाने की क्षमता देता है। साथ ही इसमें पानी डालने की सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से अपनी सामग्री को पीस सकें।
मिक्सी खरीदना
मिक्सी खरीदते समय किन बातों का रखें ख्याल?
मिक्सी खरीदते समय उसकी ब्लेड की गुणवत्ता, मोटर की ताकत और स्पीड कंट्रोल पर ध्यान दें। अच्छी गुणवत्ता वाली मिक्सी लंबे समय तक टिकती है और बेहतर परिणाम देती है।
इसके अलावा मिक्सी का आकार भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बड़ा आकार अधिक मात्रा में सामग्री पीसने की सुविधा देता है।
साथ ही इसमें कई स्पीड सेटिंग होनी चाहिए, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग कर सकें और अलग-अलग प्रकार की सामग्री को आसानी से पीस सकें।