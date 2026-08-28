वेटेड स्लेड: एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये उपकरण, जानिए फायदे

वेटेड स्लेड पर पुशअप्स करना एक चुनौतीपूर्ण अभ्यास हो सकता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। इससे आपकी छाती, कंधे और हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं जैसे कि एक हाथ से, दो हाथों से या पैरों को ऊपर करके।

इसके अलावा आप वेटेड स्लेड पर प्रेस भी कर सकते हैं, जिससे आपकी कंधे और हाथों की ताकत बढ़ती है। यह अभ्यास आपके पूरे शरीर को सक्रिय रखता है।