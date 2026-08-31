वजन बढ़ना हमेशा खाने से जुड़ा नहीं होता है, जानें इसके अन्य कारण

हार्मोनल असंतुलन भी वजन बढ़ने का एक अहम कारण हो सकता है। थायराइड, PCOS जैसी समस्याएं महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे वजन बढ़ता है। इन समस्याओं का समय-समय पर परीक्षण करवाना जरूरी है ताकि सही इलाज किया जा सके और वजन नियंत्रण में रहे।

इस प्रकार वजन बढ़ना हमेशा खाने पर निर्भर नहीं होता बल्कि कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। इन कारणों का ध्यान रखते हुए सही कदम उठाना जरूरी है।