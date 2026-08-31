वजन बढ़ना हमेशा खाने से जुड़ा नहीं होता है, जानें इसके अन्य कारण
क्या है खबर?
आमतौर पर लोग वजन बढ़ने का कारण खान-पान को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार अन्य कारणों से भी वजन बढ़ सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में जानेंगे, जो बिना किसी खान-पान की गलती के वजन को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारणों को जानकर आप अपने वजन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं।
#1
तनाव और मानसिक सेहत
तनाव और मानसिक सेहत का वजन बढ़ने पर बड़ा असर पड़ सकता है।
जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे भूख बढ़ सकती है और हम अधिक खा सकते हैं।
इसके अलावा तनाव से नींद भी प्रभावित होती है, जिससे वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि इस समस्या से बचा जा सके।
#2
नींद की कमी
नींद की कमी भी वजन बढ़ने का एक अहम कारण हो सकती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा जलाने की क्षमता कम हो जाती है।
इसके अलावा नींद पूरी न होने पर भूख बढ़ाने वाले हार्मोन का स्तर भी बढ़ता है, जिससे हम अधिक खाने लगते हैं। इसलिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है।
#3
शारीरिक गतिविधियों की कमी
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान कम देते हैं, जिससे वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।
नियमित रूप से व्यायाम करने से न केवल कैलोरी जलती हैं बल्कि ऊर्जा का स्तर भी ठीक रहता है।
इसके अलावा व्यायाम करने से मानसिक सेहत भी बेहतर रहती है और तनाव कम होता है। इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कोई न कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करें।
#4
दवाइयों का असर
कुछ दवाइयां भी वजन बढ़ाने का कारण बन सकती हैं। जैसे कुछ मानसिक सेहत की दवाइयां, हार्मोन संबंधी इलाज आदि।
अगर आप कोई नई दवा ले रहे हैं या अपनी किसी पुरानी दवा का डोज बढ़ा रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें और इसके संभावित प्रभावों के बारे में जानें।
इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन न करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
#5
हार्मोनल असंतुलन
हार्मोनल असंतुलन भी वजन बढ़ने का एक अहम कारण हो सकता है। थायराइड, PCOS जैसी समस्याएं महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे वजन बढ़ता है। इन समस्याओं का समय-समय पर परीक्षण करवाना जरूरी है ताकि सही इलाज किया जा सके और वजन नियंत्रण में रहे।
इस प्रकार वजन बढ़ना हमेशा खाने पर निर्भर नहीं होता बल्कि कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। इन कारणों का ध्यान रखते हुए सही कदम उठाना जरूरी है।