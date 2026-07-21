आपके ट्रॉली बैग के पहिए ठीक से नहीं कर रहे काम? इन तरीकों से करें बहाल
क्या है खबर?
अगर आपका ट्रॉली बैग पहिए वाला है और उसके पहिए अचानक से अटक जाते हैं तो यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। खासकर अगर आप किसी यात्रा पर हैं और आपका सामान भारी हो तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने ट्रॉली बैग के पहिए फिर से नए जैसे ठीक कर सकते हैं।
#1
तेल लगाएं
अगर आपके ट्रॉली बैग के पहिए अटक गए हैं तो सबसे पहले उन्हें ठीक करने के लिए तेल लगाना एक अच्छा उपाय हो सकता है।
इसके लिए आप किसी भी चिकनाई वाले तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसे पहिए के घूमने वाले हिस्से पर अच्छे से लगाएं।
इससे पहिए आसानी से घूमने लगेंगे और आपका बैग भी आसानी से चल सकेगा। ध्यान रखें कि तेल ज्यादा न लगाएं, बस थोड़ा-थोड़ा लगाएं, ताकि पहिए आसानी से काम करें।
#2
सफाई करें
अक्सर गंदगी और धूल-मिट्टी के कारण भी ट्रॉली बैग के पहिए अटक जाते हैं। इसलिए, इन्हें साफ करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए आप एक गीले कपड़े का उपयोग कर सकते हैं या फिर ब्रश से हल्के हाथों से साफ कर सकते हैं। अगर गंदगी ज्यादा हो तो साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
साफ-सफाई करने से न केवल पहिए बेहतर काम करेंगे, बल्कि आपके ट्रॉली बैग की उम्र भी बढ़ेगी।
#3
सही दिशा में घुमाएं
अगर आपके ट्रॉली बैग के पहिए एक तरफ से ज्यादा घिस गए हों तो उन्हें सही दिशा में घुमाना जरूरी है। इससे बैग का संतुलन बना रहेगा और वह आसानी से चलेगा।
इसके लिए आप पहले पहिए को उल्टी दिशा में घुमाएं, फिर उसे अपनी मूल दिशा में घुमाएं। ऐसा करने से पहिए दोनों तरफ से समान घिसेंगे और आपकी यात्रा भी आरामदायक होगी।
इस छोटे से बदलाव से आपके ट्रॉली बैग का जीवन भी बढ़ जाएगा।
#4
वजन बांटें
अगर आपका ट्रॉली बैग बहुत भारी हो गया है तो उसका वजन बांटना एक अच्छा तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 2 बैग हैं तो भारी सामान एक बैग में और हल्का सामान दूसरे बैग में रखें।
इससे दोनों बैग का भार समान रूप से बंट जाएगा और दोनों आसानी से चलेंगे। इसके अलावा आप कुछ सामान हाथ में लेकर भी चल सकते हैं, जिससे आपके ट्रॉली बैग का वजन कम हो जाएगा।
#5
मरम्मत करवाएं
अगर ऊपर बताए गए सभी उपाय अपनाने के बाद भी आपके ट्रॉली बैग के पहिए ठीक नहीं हो रहे हों तो उनकी मरम्मत करवाना सबसे अच्छा उपाय होगा।
इसके लिए आप किसी नजदीकी दुकान या ऑनलाइन सेवाओं का सहारा ले सकते हैं, जो इस काम को अच्छे से कर सकें।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने ट्रॉली बैग के पहिए फिर से बिलकुल नए जैसे कर सकते हैं।