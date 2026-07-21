आपके ट्रॉली बैग के पहिए ठीक से नहीं कर रहे काम? इन तरीकों से करें बहाल

अगर आपके ट्रॉली बैग के पहिए अटक गए हैं तो सबसे पहले उन्हें ठीक करने के लिए तेल लगाना एक अच्छा उपाय हो सकता है।

इसके लिए आप किसी भी चिकनाई वाले तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसे पहिए के घूमने वाले हिस्से पर अच्छे से लगाएं।

इससे पहिए आसानी से घूमने लगेंगे और आपका बैग भी आसानी से चल सकेगा। ध्यान रखें कि तेल ज्यादा न लगाएं, बस थोड़ा-थोड़ा लगाएं, ताकि पहिए आसानी से काम करें।