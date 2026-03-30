बॉडीकॉन ड्रेस के साथ इन 5 एक्सेसरीज को करें स्टाइल, सभी करेंगे आपके लुक की तारीफ

बॉडीकॉन ड्रेस एक ऐसी पोशाक है, जो शरीर को कसकर गले लगाती है और इसे पहनकर महिलाएं बेहद आकर्षक दिखती हैं। हालांकि, इस तरह की ड्रेस के साथ सही एक्सेसरीज पहनना बहुत जरूरी है, ताकि लुक और भी खास बन सके। सही एक्सेसरीज न केवल आपके लुक को पूरा करती हैं, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देती हैं। आज के फैशन टिप्स में जानिए इस तरह की ड्रेस पर कैसी एक्सेसरीज अच्छी लगती हैं।

#1 हील वाली सैंडल का चयन करें बॉडीकॉन ड्रेस के साथ ऊंची एड़ी यानि हील वाली सैंडल पहनना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। यह आपके पैरों को लंबा दिखा सकती हैं और आपको आत्मविश्वास से भरा महसूस करवा सकती हैं। काली, न्यूड या किसी हल्के रंग की हील सैंडल चुनें, जो आपकी ड्रेस के साथ मेल खाए। अगर आप लंबे समय तक हील वाली सैंडल पहनने में असहज महसूस करती हैं तो चौड़ी एड़ी वाली सैंडल या छोटी हील वाले विकल्प को चुन लें।

#2 छोटे इयररिंग पहनें बॉडीकॉन ड्रेस के साथ छोटे इयररिंग बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपके चेहरे को फ्रेम करते हैं और आपके लुक को कोमल और आकर्षक बनाते हैं। मोती वाले या गोल्डन रंग के छोटे कान के इयररिंग चुनें, जो आपकी ड्रेस के साथ अच्छे से मेल खाते हों। अगर आपकी ड्रेस में ज्यादा कढ़ाई या डिजाइन है तो गोल्डन हूप्स ही पहनें, ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे और संतुलित दिखे।

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#3 छोटे बैग का उपयोग करें छोटा बैग बॉडीकॉन ड्रेस के साथ एक ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यह ड्रेस पर आकर्षण बना रहने देता है। यह न केवल आपकी चीजों को सुरक्षित रखता है, बल्कि आपके लुक को भी खास बनाता है। छोटे बैग में फोन, पर्स, पैसे और मेकअप उत्पाद जैसे छोटे-मोटे सामान आसानी से समा सकते हैं। रंगों की बात करें तो काले, सुनहरे या हल्के रंग के बैग चुनें, जो आपकी ड्रेस के साथ मेल खाएं।

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#4 कमर पर बेल्ट लगाएं इन दिनों बॉडीकॉन ड्रेस के साथ स्टाइलिश बेल्ट पहनने का काफी चलन है, जिसे आपको भी अपनाना चाहिए। इससे आपकी कमर का आकार उभरकर आएगा, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। बेल्ट चुनते समय उसकी चौड़ाई और डिजाइन पर ध्यान दें, ताकि वह आपकी ड्रेस के साथ मेल खाए। आप ड्रेस के ऊपर गोल्डन रंग की चेन वाली बेल्ट लगा सकती हैं, जो इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं।